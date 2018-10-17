В Красноярске парк уборочной техники пополнили 10 новых КамАЗов
Сегодня ранним утром в Красноярск прибыли 10 новеньких КамАЗов для уборки улиц зимой, рассказала в своем Инстаграм глава города Сергей Еремин. По его словам, это первая партия новой спецтехники, отправленная из Калуги.
- Всего до конца года обновим парк на 100 едениц, - рассказал о планах по укомплектованию города уборочной техникой мэр Красноярска.
К слову, вторая партия КамАЗов уже в пути, ей предстоит проехать 4 тысячи километров - это примерно 7 дней в пути. Добавим, что за последнее время это, пожалуй, одно из крупнейших пополнений уборочной техники. Стоять она будет в гаражах САТП, на автотранспортном предприятии уже подготовлены площадки для размещения техники. В гаражных боксах установлена специальнач система видеонаблюдения, для сотрудников организованы и обустроены специальные рабочие места.