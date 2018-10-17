2018-10-17T06:02:25+03:00
Экономика

Красноярский край может стать базой для развития санитарной авиации

Перспективы развития на встрече в Москве обсудили Александр Усс и глава корпорации «Ростех» Сергей Чемезов
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Фото: пресс-служба правительства Красноярского краяФото: пресс-служба правительства Красноярского края
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Накануне в Москве прошла встреча губернатора Красноярского края Александра Усса с главой госкорпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым. Речь шла о развитии на территории края ряда значимых отраслевых производств, сообщает пресс-служба правительства региона.

В частности, Усс и Чемезов обсудили поддержку предприятий высокотехнологичной промышленности, работающих в Красноярском крае, перспективы размещения в крае нескольких современных производств, специализирующихся на выпуске радиоэлектроники, а также использование Красноярского края как базы для развития санитарной авиации.

Добавим, что государственная корпорация «Ростех» создана в 2007 году. Ее цель - содействие в разработке, производстве и экспорте высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения. В состав государственной корпорации сегодня входит более 700 специализированных организаций по всей России.

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