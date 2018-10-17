2018-10-17T05:48:56+03:00
Происшествия

Женщина и ребенок погибли во время страшного пожара в Красноярском крае

Трагедия случилась в селе Соколовка Нижнеингашского района
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Точная причина возгорания устанавливаетсяТочная причина возгорания устанавливаетсяФото: Мария ЛЕНЦ
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Накануне поздно вечером в одном из частных двухквартирных домов села Соколовка Нижнеингашского района случился страшный пожар. Было около 23.00, когда хозяева давно уже спали. По данным ГУ МЧС по Красноярскому краю, пожар начался с дощатой веранды, пристроенной к дому. Затем захлестнул и остальные помещения. Точную причину возгорания сейчас устанавливают эксперты. Вероятнее всего, это короткое замыкание электропроводки.

Прибывшие на ЧП пожарные справились с огнем, который бушевал на площади 30 квадратных метров, за 20 минут. Известно, что пятеро жильцов двухквартирника самостоятельно выбрались из огня. По предварительной информации, спастись не удаллось женщине и ребенку. На месте пожара работают сотрудники следственных органов. Данные погибших (возраст и причина смерти) устанавливаются.

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