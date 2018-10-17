2018-10-17T05:33:02+03:00
Происшествия

В Красноярске арестовали экс-начальника уголовного розыска, подозреваемого во взятке

За 800 тысяч рублей он требовал от подчиненного переквалифицировать преступление
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Экс-полицейского отправили под арестЭкс-полицейского отправили под арестФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске отправили под арест бывшего начальника уголовного розыска, которого подозревают в крупной взятке. По версии СК, экс-начальник 7 отдела (по борьбе с организованной преступностью) передал своему подчиненному 800 тысяч рублей. Это сумма отступных, за которые подчиненный должен был помочь преступникам, которых подозревают в вымогательстве, переквалифицировать статью на менее тяжкую - нанесение побоев. В итоге, автоматически скостили бы и срок заключения - с 15 до 2 лет лишения свюбоды. Об этом рассказали в СУ СКР по Красноярскому краю. При этом часть денег подозреваемый оставил себе.

- В отношении бывшего сотрудника МВД возбудили уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), - комментируют в СУ СКР по Красноярскому краю.

В краевом главке МВД добавили, что сотрудник был уволен в октябре 2017 года за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел.

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