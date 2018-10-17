Несданный мэрии детсад на Мясокомбинате хотят переделать под офисы

17 Окт. 05:11 2018-10-17T05:15:53+03:00

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Вот уже 4 года вопрос с построенным на Мясокомбинате садиком никак не может решиться. Здание готово, в нем есть мебель и все необходимое для малышни, но сдать его властям Красноярска застройщик «Сибспецмонтаж» не может, сообщает 7 канал- Красноярск. Содержать дальше пустующее двухэтажное здание на Норильской - дорого и невыгодно, и застройщик планирует переделать садик под офисы и жилые помещения. Добавим, что в микрорайоне на данный момент нет не одного садика, и родители вынуждены возить ребятишек в другие сады. Порой с несколькими пересадками на автобусе.

Садик стандартный - 1000 квадратных метров площади, два этажа. Принять объект город отказывается: были проблемы с межеванием участка, но и после того, как все утрясли, с мертвой точки решение проблемы не сдвинулось. Была попытка продать здание под частные детсады, но 96 миллионов рублей (стоимость продажи) - им дорого, да и садик слишком большой. Мэрии застройщик готов был уступить до 84 миллионов рублей.