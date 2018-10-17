2018-10-17T05:17:16+03:00
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Красноярцев просят поддержать заповедник «Столбы» во всероссийском фотоконкурсе

На «Фотоловушку-2018» попали замечательные снимки обитателей заповедника
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Танцор диско Фото: заповедника СтолбыТанцор диско Фото: заповедника Столбы
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Красноярскому заповеднику «Столбы» нужна поддержка. Забавные снимки животных, попавших в фотоловушку, участвуют во всероссийском конкурсе «Фотоловушка-2018» - это специальный конкурс для заповедников и национальных парков. Проголосовать за нашего танцующего мишку или медведя-призрака, или за зимнюю лису можно до 25 декабря.

Зимняя лиса Фото заповедника Столбы

Зимняя лиса Фото заповедника Столбы

Красноярский заповедник в номинации «Хищники» представил фото с названиями «Медведь-призрак» и «Танцор диско». В номинации «Копытные» участвуют работы «Шикарный рогач», «Задумчивый марал» и «Трогательная сцена». Помимо снимков, имеется и видео - «Танец медвежонка», например.

Медведь-призрак Фото заповедника Столбы

Медведь-призрак Фото заповедника Столбы

Добавим, что «Столбы» каждый год участвуют в этом фотоконкурсе, и в прошлом - почти победили. В этом году победа нужна как никогда - она даст возможность получить новое дорогостоящее оборудование для контроля популяции животных. Победитель станет известен 29 декабря.

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