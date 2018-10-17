2018-10-17T04:06:13+03:00
Политика

Минобороны просят отдать землю бывшего военного городка под дома для обманутых дольщиков

Александр Усс обсудил вопрос передачи земли с Сергеем Шойгу
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Передача земли - вполне реальный способ решения проблемы, предложенный правительством РоссииПередача земли - вполне реальный способ решения проблемы, предложенный правительством РоссииФото: Мария ЛЕНЦ
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Губернатор Красноярского края Александр Усс на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу в Москве поднял вопрос обманутых дольщиков Красноярска. Речь шла, в частности, о передаче в собственность края земель, которые сейчас принадлежат Минобороны России, - пять земельных участков на территории Советского района Красноярска, на территории бывшего военного городка (три - на Малиновского, два - на Краснодарской).

Сейчас там расположены старые трехэтажки, из которых людей переселили несколько лет назад. Как рассказал на встрече Александр Усс, эта земля необходима краю с тем, чтобы в будущем передать ее в аренду инвестору, который займется достройкой многоквартирников обманутых дольщиков.

Добавим, что такая передача земли - вполне реальный способ решения проблемы, предложенный правительством России. Земли федерального значения безвозмездно предоставляются регионам для решения проблем обманутых дольщиков.

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