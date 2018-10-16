2018-10-16T16:15:43+03:00
Общество

Аэропорт Красноярска могут назвать в честь Дмитрия Хворостовского

Обсуждаются и другие имена: Василия Сурикова, Виктора Астафьева, Святителя Луки
Ася ЖУКОВА
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Аэропорт Красноярска могут назвать в честь Дмитрия Хворостовского.Аэропорт Красноярска могут назвать в честь Дмитрия Хворостовского.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Аэропорту Красноярска могут присвоить имя оперного певца Дмитрия Хворостовского. Об этом сообщила сегодня, 16 октября, сопредседатель регионального штаба ОНФ Наталья Грушевская.

- Любому жителю Земли знакомо имя Дмитрия Хворостовского. Он гордился тем, что сибиряк... Именно это имя должно войти в список в качестве кандидатуры для названия аэропорта, - заявила она во время обсуждения проекта «Великие имена России».

В его рамках аэропортам 45 городов страны планируют дать имена выдающихся земляков. Сбор предложений от регионов продолжается до 21 октября.

Напомним, ранее свой вариант имени для аэропорта Красноярска озвучил кинорежиссер Никита Михалков. Он предложил назвать воздушную гавань в честь своего предка – художника Василия Сурикова.

Также были и такие варианты: аэропорт имени Виктора Астафьева, святителя Луки и даже Ермака. Как, по-вашему, какой предпочтительнее?

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