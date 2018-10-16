16 Окт. 15:02 2018-10-16T15:02:34+03:00

Две библиотеки откроются после ремонта в Красноярске. Фото: пресс-служба мэрии.

Изменить размер текста: A A

Две библиотеки Красноярска откроются после капитального ремонта. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

В конце октября читателей примет библиотека имени Виссариона Белинского (Мичурина, 63). Здесь провели и перепланировку, закупили мебель, современное библиотечное оборудование, новую литературу, компьютеры и оргтехнику.

- У читателей будет доступ к интернету, в том числе к удаленным электронным ресурсам Президентской библиотеки, Национальной электронной библиотеки, будет работать Wi-Fi, - рассказали в мэрии.

Следующая в списке - первая публичная библиотека в Красноярске - имени Горького (Перенсона, 23). Работы по ее обновлению уже идут. Сначала намечен капремонт здания, в том числе и фасада. Затем - приобретение стеллажей, мебели, оргтехники и книг.

По плану проектировщиков, на первом этаже будут открытые залы с литературой и удобными локациями для работы. На втором - интерактивная мультимедийная экспозиция, посвященная истории города.

- Открытие библиотеки имени Горького запланировано на начало 2019 года, - говорят в пресс-службе. – Оно будет приурочено к 130-летию со дня её основания.