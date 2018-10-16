На трассе Красноярск – Солонцы ночью ограничат движение

16 Окт. 14:10 2018-10-16T14:10:45+03:00

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На трассе в Солонцы под Красноярском нынешней ночью,16 октября, частично ограничивают движение автотранспорта. Об этом сообщили на странице «КруУДора» в соцсетях.

Какой будет новая схема?

- Сегодня ночью перекроют участок проспекта Котельникова по направлению в Красноярск (подъезд к мосту через реку Кача), - поясняют представители организации. - Транспортные потоки противоположных направлений распределят в двух полосах. По одной полосе для каждого направления. С Котельникова на Маерчака проезд будет закрыт. Проехать на Маерчака получится только через кольцо Калинина. Пожалуйста, учитывайте данную информацию и, по возможности, используйте альтернативные маршруты движения.

Смотрим новую схему. Схема: КрУДор.

Напомним, сегодня объявили еще об одном перекрытии – в центре Красноярска. Здесь до весны - 15 апреля - закрывают один из участков.