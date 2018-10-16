Красноярцам показали с высоты новую развязку на Волочаевской

16 Окт. 13:42 2018-10-16T13:42:33+03:00

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Новую развязку на Волочаевской в Красноярске показали горожанам. Накануне вечером, 15 октября, в официальном паблике «КрУДора» в соцсетях разместили эффектное видео. На нем – дорога, соединившая Николаевский мост с улицей Копылова, предстает с высоты.

- Если бы мы были птицами: улица Волочаевская, - гласит комментарий.

Судя по видео, работы (а их ведет компания «Сибиряк») почти завершены. Нанесено покрытие, разметка. Дорога, кстати, из шести полос, по три в каждую сторону. Здесь стоят современные фонари, есть новый виадук неподалеку от улицы Чкалова. Еще на одном – вблизи улицы Бебеля – заканчиваются работы.

Волочаевская с высоты.

- В целом все выглядит неплохо, - комментируют в соцсетях. – Правда, замечания всегда найдутся: слишком крутой поворот с Чкалова под мост, зимой может быть много аварий; не спрятаны под землю провода освещения.

По словам представителей «КрУДора», проект делали в соответствии с выделенными средствами. Что касается спуска с Чкалова, это вариант временный, он будет дорабатываться.

Напомним, запустить объект обещают к 1 декабря.