2018-10-16T13:06:48+03:00
Происшествия

Куры с антибиотиками обнаружены в Красноярском крае

Такие продукты могут вызвать аллергию или привыкание
Ася ЖУКОВА
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Куры с антибиотиками обнаружены в Красноярском крае.Куры с антибиотиками обнаружены в Красноярском крае.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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В Красноярском крае продавали мясо цыплят-бройлеров, напичканное антибиотиками. Недавно его выявили сотрудники Россельхознадзора.

Специалисты ведомства проверили продукцию предприятия АО «Енисейагросоюз» (оно работает в Сухобузимском районе). И вот результат: в курятине и субпродуктах были найдены доксициклин и окситетрациклин. К сведению, это антибиотики, которые могут вызвать привыкание к тем или иным препаратам. Или, скажем, аллергию.

В итоге руководство организации привлекли к административной ответственности за «Нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), продавцом требований технических регламентов».

Выдано предписание и внесено представление – об устранении причин и условий, способствовавших совершению правонарушения, - рассказывают в пресс-службе краевого Россельхознадзора. Будем надеяться, на наши прилавки опасная курятина с антибиотиками больше не поступит.

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