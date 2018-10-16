Куры с антибиотиками обнаружены в Красноярском крае
В Красноярском крае продавали мясо цыплят-бройлеров, напичканное антибиотиками. Недавно его выявили сотрудники Россельхознадзора.
Специалисты ведомства проверили продукцию предприятия АО «Енисейагросоюз» (оно работает в Сухобузимском районе). И вот результат: в курятине и субпродуктах были найдены доксициклин и окситетрациклин. К сведению, это антибиотики, которые могут вызвать привыкание к тем или иным препаратам. Или, скажем, аллергию.
В итоге руководство организации привлекли к административной ответственности за «Нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), продавцом требований технических регламентов».
Выдано предписание и внесено представление – об устранении причин и условий, способствовавших совершению правонарушения, - рассказывают в пресс-службе краевого Россельхознадзора. Будем надеяться, на наши прилавки опасная курятина с антибиотиками больше не поступит.