2018-10-16T12:27:32+03:00
Происшествия

Чиновник в Красноярском крае заработал 400 тысяч на памяти погибшим воинам

А это, кстати, до семи лет
Ася ЖУКОВА
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Чиновник в Красноярском крае заработал 400 тысяч на памяти погибшим воинам. Фото: пресс-служба ГСУ СК России по Красноярскому краю.Чиновник в Красноярском крае заработал 400 тысяч на памяти погибшим воинам. Фото: пресс-служба ГСУ СК России по Красноярскому краю.
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Глава сельсовета в Кежемском районе Красноярского края заработал 400 тысяч на памяти погибшим воинам. Об этом случае рассказали в пресс-службе ГСУ СК России по региону.

Как все было? Чиновник (теперь уже бывший), руководивший Недокуровским сельсоветом, отрапортовал перед руководством района, что отремонтировал памятник солдатам Великой Отечественной войны.

- Между тем достоверно знал, что работы со стороны подрядчика не выполнены, - уточняют в следкоме.

Но это не помешало главе подписать акт о приемке работ и справку о затратах. В ней утверждалось: подрядчик сделал все – по контракту. После чего ему перечислили деньги - 400 тысяч рублей из бюджета Недокурского сельсовета.

Когда все вскрылось, на главу завели уголовное дело по статье «Злоупотребления должностными полномочиями». Скоро будет первый допрос. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

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