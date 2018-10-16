График освещения улиц представили в Красноярске

16 Окт. 12:00 2018-10-16T12:00:01+03:00

Каждые пять дней время работы фонарей увеличивается

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Фонари в Красноярске переводят на зимний режим. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, каждые пять дней время работы уличного освещения увеличивается на десять минут.

Как выяснилось, графики разрабатывают сразу на весь год. Сроки включения/выключения регламентируются федеральными нормативами. Учитывается все – широта, долгота, климат, продолжительность светового дня, дорожная обстановка… А еще - предложения горожан и организаций, жалобы и предписания.

- Все фонари в Красноярске включены в единую систему, уличное освещение ежесуточно включается и отключается автоматически. Впрочем, в некоторые дни фонари включают и вручную, это происходит, если график нужно скорректировать из-за неблагоприятных погодных условий, тумана, облачности и прочее, - сообщили в пресс-службе мэрии.

Как будет работать уличное освещение? Смотрим график.