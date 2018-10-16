2018-10-16T11:41:54+03:00
Экономика

ВТБ предоставляет возможность открыть брокерский счет в ВТБ-онлайн за две минуты

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Фото: банк ВТБФото: банк ВТБ
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Теперь пользователи интернет-банка могут открыть брокерский счет без посещения офиса. Далее автоматически происходит онлайн-регистрация счета клиента на Московской бирже с помощью новейшей технологии API. ВТБ Капитал Инвестиции стал первым на российском рынке, кто начал ее использовать. Вся процедура занимает несколько минут, после чего клиент может сразу же перейти к торгам.

Для открытия брокерского счета все документы клиент подписывает дистанционно с помощью смс- или push-кодов, дополнительное посещение офиса не требуется. Счет открывается бесплатно. Далее у инвестора есть возможность в интернет-банке в режиме онлайн и без комиссии перевести деньги с обычного счета физического лица на брокерский счет, минимальной стартовой суммы нет. Таким образом, он получает новый удобный способ вложения накоплений.

Также через ВТБ-Онлайн можно открыть индивидуальный инвестиционный счет (ИИС), позволяющий получать гарантированную доходность до 52 тысяч рублей ежегодно за счет налогового вычета от государства.

После прохождения всех процедур клиенту необходимо установить приложение «ВТБ Мои Инвестиции», которое предоставит ему доступ почти к 3,5 тысячам инвестиционных инструментов, аналитическим материалам, готовым инвестиционным идеям и актуальной новостной ленте.

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