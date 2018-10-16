Памятник основателю КраМЗа открыли в Красноярске

16 Окт. 10:40 2018-10-16T10:40:37+03:00

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В Советском районе Красноярска открыли памятник основателю и первому директору Красноярского металлургического завода Александру Кузнецову.

Как сообщили в паблике «Город Красноярск», скульптурную композицию установили сегодня, 16 октября, в сквере у Дворца Труда и Согласия, на проспекте Металлургов,22.

Напомним, Александра Николаевича не стало в 2016-м. Но его помнят в Красноярске многие. Уникальный человек, он стал директором строящегося завода еще в 1966-м году. Посвятил ему всего себя, 30 лет жизни.

Увековечить память об Александре Кузнецове, Почётном гражданине края и города, Герое Социалистического Труда, участнике Великой Отечественной войны, крупнейшем организаторе производства и научных исследований в области авиационной металлургии, было решено в сентябре 2018 года. Депутаты горсовета проголосовали единогласно. И спустя месяц памятник открыли.