Осенний ЖКХ-марафон завершается в пресс-центре «Комсомольской правды»

16 Окт. 10:21 2018-10-16T10:21:14+03:00

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Услуги ЖКХ – дело серьезное. Можно разобраться самому, но лучше посоветоваться со специалистами. Тем более – самыми компетентными.

Специально для наших читателей в пресс-центре «Комсомольской правды» весь день – с 8:30 утра до вечера – проходит Осенний ЖКХ-марафон.

Говорим о тарифах и пене, текущем и капремонте, старте отопительного сезона, долгах... Сегодня у нас в гостях – руководители управляющих компаний и эксперты во многих областях.

... В финале марафона встречаем начальника отдела платежных сервисов Сбербанка Дмитрия Лукашова. Он расскажет, сколько способов оплаты услуг ЖКХ предоставляет Сбербанк. Какой из них удобней и экономичней? Как разрешить спорную ситуацию и что делать, если не вы нашли своего поставщика услуг? И, конечно же, ответит на все ваши вопросы по теме.

Дмитрий Лукашов - с 15:00 до 16:00 в пресс-центре «Комсомольской правды». Телефон 206-96-16.

Смотрим онлайн-трансляцию на сайте kp.ru