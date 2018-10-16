Осенний ЖКХ-марафон завершается в пресс-центре «Комсомольской правды»
Услуги ЖКХ – дело серьезное. Можно разобраться самому, но лучше посоветоваться со специалистами. Тем более – самыми компетентными.
Специально для наших читателей в пресс-центре «Комсомольской правды» весь день – с 8:30 утра до вечера – проходит Осенний ЖКХ-марафон.
Говорим о тарифах и пене, текущем и капремонте, старте отопительного сезона, долгах... Сегодня у нас в гостях – руководители управляющих компаний и эксперты во многих областях.
... В финале марафона встречаем начальника отдела платежных сервисов Сбербанка Дмитрия Лукашова. Он расскажет, сколько способов оплаты услуг ЖКХ предоставляет Сбербанк. Какой из них удобней и экономичней? Как разрешить спорную ситуацию и что делать, если не вы нашли своего поставщика услуг? И, конечно же, ответит на все ваши вопросы по теме.
Дмитрий Лукашов - с 15:00 до 16:00 в пресс-центре «Комсомольской правды». Телефон 206-96-16.
Смотрим онлайн-трансляцию на сайте kp.ru