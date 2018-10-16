Резному особняку в центре Красноярска возвращают подлинный цвет

16 Окт. 10:09 2018-10-16T10:09:16+03:00

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Хорошая новость: особняку, украшенному ажурной резьбой, в Красноярске возвращают исторический цвет. Речь идет о доме купца Созонта Телегина, это на пересечении улиц Ленина и Вейнбаума.

Деревянное здание, выстроенное в 1892 году в неорусском стиле, до недавних пор было в плачевном состоянии. Оно покосилось, облупилась краска.

Однако в нынешнем году за дело взялись реставраторы, АО «Исторический квартал». Работы, между прочим, ведут за свой счет, это подарок городу.

- Мы расчистили наслоения десятков слоев краски и определили исторические оттенки цветов, в которые был окрашен дом первый раз, - рассказывает генеральный директор организации Кирилл Бучель. - Сейчас дому Телегина возвращают именно те цвета, которые были использованы впервые после постройки.

Точнее - голубой, светлый и темный, бежевый и сурик. Небольшой особнячок (а он является памятником архитектуры) уже выглядит нарядно. А то ли еще будет!