Резному особняку в центре Красноярска возвращают подлинный цвет
Хорошая новость: особняку, украшенному ажурной резьбой, в Красноярске возвращают исторический цвет. Речь идет о доме купца Созонта Телегина, это на пересечении улиц Ленина и Вейнбаума.
Деревянное здание, выстроенное в 1892 году в неорусском стиле, до недавних пор было в плачевном состоянии. Оно покосилось, облупилась краска.
Однако в нынешнем году за дело взялись реставраторы, АО «Исторический квартал». Работы, между прочим, ведут за свой счет, это подарок городу.
- Мы расчистили наслоения десятков слоев краски и определили исторические оттенки цветов, в которые был окрашен дом первый раз, - рассказывает генеральный директор организации Кирилл Бучель. - Сейчас дому Телегина возвращают именно те цвета, которые были использованы впервые после постройки.
Точнее - голубой, светлый и темный, бежевый и сурик. Небольшой особнячок (а он является памятником архитектуры) уже выглядит нарядно. А то ли еще будет!