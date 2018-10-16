2018-10-16T15:24:25+03:00
Общество

Короткую дорогу через Покровку закроют на зиму

Берем на заметку!
Ася ЖУКОВА
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Популярный проезд в центре Красноярска закроют до весны.Популярный проезд в центре Красноярска закроют до весны.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Популярный у автомобилистов проезд в центре Красноярска закрывают до весны. Речь идет об автодороге от Брянской,23 до Писарева,1 (неподалеку от полка ДПС), поясняют в пресс-службе мэрии.

Не секрет, что многие пользуются ей для объезда пробок, чтобы было проще попасть в Покровку или на Шахтеров. Однако осенью и зимой сюда лучше не заруливать. «Во время гололеда в силу рельефа местности здесь практически невозможно обеспечить безопасное движение транспорта», - говорят дорожные полицейские.

Вот и приходится каждый год перекрывать этот участок. А теперь о сроках: с шести вечера 24 октября до 8 вечера 15 апреля 2019 года.

- Водителям рекомендуют использовать для проезда альтернативные пути, - советуют в мэрии.

Напомним, на этой неделе погода в Красноярске (и не только) испортилась. Резко похолодало, пошел дождь. А вслед за ним выпадет и снег, обещают синоптики. Автомобилистам рекомендуют «переобуться» в новую резину и быть осторожными на дорогах – возможна гололедица.

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