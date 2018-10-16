2018-10-16T09:31:19+03:00
Общество

Космическая детская площадка появилась на набережной Красноярска

С аттракционами, как для тренировки астронавтов
Ася ЖУКОВА
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Космическая детская площадка появилась на набережной Красноярска. Фото: группа Город Красноярск.Космическая детская площадка появилась на набережной Красноярска. Фото: группа Город Красноярск.
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На левобережной набережной Красноярска установили «космическую» площадку для детей. Новостью поделились в официальном паблике мэрии в соцсетях:

- Если очень захотеть, можно в космос полететь! Старт каждый день на набережной Енисея на новой детской площадке, которая появилась у Коммунального моста .

Даем ориентировку: комплекс поставили в районе насосной станции (напротив краеведческого музея, надо только спуститься). Он представляет собой несколько аттракционов, размещенных на прорезиненных кругах. Это вращающиеся ракеты, лестницы, карусели. Все напоминают устройства для тренировки космонавтов.

- Ура! Наконец-то начали появляться в городе необычные площадки для детей, где они могут придумывать игры, не ограничиваясь катанием с горок и качелями, - отозвались красноярцы. - В «Гремячей гриве» такие тоже заметили. Это здорово!

Еще одну необычную горку монтируют в сквере на Железнодорожников, 19. Выглядит тоже – вполне себе космически. Как именно, смотрите здесь.

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