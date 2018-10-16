Космическая детская площадка появилась на набережной Красноярска
На левобережной набережной Красноярска установили «космическую» площадку для детей. Новостью поделились в официальном паблике мэрии в соцсетях:
- Если очень захотеть, можно в космос полететь! Старт каждый день на набережной Енисея на новой детской площадке, которая появилась у Коммунального моста .
Даем ориентировку: комплекс поставили в районе насосной станции (напротив краеведческого музея, надо только спуститься). Он представляет собой несколько аттракционов, размещенных на прорезиненных кругах. Это вращающиеся ракеты, лестницы, карусели. Все напоминают устройства для тренировки космонавтов.
- Ура! Наконец-то начали появляться в городе необычные площадки для детей, где они могут придумывать игры, не ограничиваясь катанием с горок и качелями, - отозвались красноярцы. - В «Гремячей гриве» такие тоже заметили. Это здорово!
Еще одну необычную горку монтируют в сквере на Железнодорожников, 19. Выглядит тоже – вполне себе космически. Как именно, смотрите здесь.