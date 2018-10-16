16 Окт. 09:10 2018-10-16T09:10:36+03:00

Хитрый велосипедист перевозил наркотики в тюке с сеном. Фото: ОМВД России по Иланскому району.

Теперь он может сесть на 10 лет

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В Красноярском крае инспекторы ДПС поймали велосипедиста,перевозившего наркотики в сене. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Патрулируя улицы города, полицейские обратили внимание на велосипедиста, тянущего небольшой «воз» с сеном. Решили осмотреть. И когда распотрошили тюк, обнаружили: внутри был черный полиэтиленовый пакет. А в нем какое-то «вещество растительного происхождения, похожее на наркотическое», говорят инспекторы. Экспертиза показала: это марихуана, вес больше 250 граммов.

- Все нарвал сам, недалеко от города, - клялся 36-летний мужчина. – Для личного употребления!

Но это уже ничего не меняло. На него завели уголовное дело по признакам статьи «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства». Максимальное наказание по ней – 10 лет.