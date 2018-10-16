Восемь участков выставлены на торги мэрией Красноярска

16 Окт. 08:47 2018-10-16T08:47:54+03:00

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Мэрия Красноярска выставила на торги несколько участков земли – под промышленную и жилую застройку. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Всего участков восемь, по большей части находятся в Советском районе. На них предполагается возвести складские помещения.

- Земельный участок площадью больше 27 тысяч квадратных метров на улице Жданова получит инвестор под строения специальной деятельности, - уточняют в мэрии. - Это могут быть как объекты по переработке твердых отходов, так и промышленного назначения. Договор аренды на 7 лет с размером ежегодного платежа 5,1 миллионов рублей.

Еще один участок располагается в Солнечном, на улице 40 лет Победы. Здесь построят многоэтажный жилой дом. Договор аренды – 7 лет, плюс 2,78 миллионов – в бюджет города.

Заявки принимаются до 17-го октября. Результаты станут известны 22-го октября.