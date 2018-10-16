2018-10-16T11:42:59+03:00
Происшествия

Экс-проректор аграрного заподозрен ФСБ в вымогательстве

Заведено уголовное дело
Ася ЖУКОВА
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Экс-проректор аграрного заподозрен ФСБ в вымогательстве.Экс-проректор аграрного заподозрен ФСБ в вымогательстве.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Бывшего проректора аграрного университета подозревают в вымогательстве. Заведено уголовное дело по признакам статьи «Мошенничество», сообщили в пресс-службе УФСБ России по Красноярскому краю.

Кстати, сейчас мужчина работает заместителем начальника Управления судебного департамента. А до недавнего времени подвизался в аграрном.

- Установлено: в июле 2018 года указанное должностное лицо потребовало от местной жительницы денежные средства в размере 70 тысяч рублей за оказание содействия в поступлении ее родственника в указанный вуз (в обход конкурсной системы), - поясняют в ФСБ. - Впоследствии стало известно о том, что конкурс на специальность «Юриспруденция» на очно-заочную форму обучения на платной основе отсутствует, а родственник обратившейся к подозреваемому гражданки поступил на указанную специальность самостоятельно.

Тем не менее бывший проректор через посредника требовал передачи денег, угрожая студенту отчислением. Родным парня пришлось обратиться, куда следует. Вскоре подозреваемый был задержан. Ему может грозить до пяти лет лишения свободы.

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