Аэропорт Красноярска экстренно эвакуирован

16 Окт. 06:10 2018-10-16T06:11:12+03:00

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Новый терминал аэропорта Красноярска срочно эвакуировали из-за срабатывания пожарной сигнализации. Об этом сообщили сразу несколько очевидцев. ЧП произошло сегодня, 16 октября, в 6:45 утра.

- Сработала пожарная сигнализация, - прокомментировал пресс-секретарь аэропорта Никита Палеха. - Пассажиры и сотрудники были эвакуированы. После проверки задымления обнаружено не было. Устанавливается, почему сработал датчик. В 7:05 режим был снят. К серьезным задержкам рейсов он не привел.

Как рассказали пассажиры, минут 20 им пришлось провести на холоде.Температура утром составила минус 6 градусов. Некоторые беспокоились: удастся ли улететь вовремя? Впрочем, все обошлось.

- Что до нас, мы особенно не переживали, - поделился с нашими коллегами из телеканала ТВК пассажир Александр Соложенко. - Я лечу в Москву, рейс не отложили. Вылетаем по расписанию.