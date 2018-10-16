2018-10-16T05:56:22+03:00
Происшествия

В Красноярске ищут родных потерявшего память мужчины

Он попал в больницу Березовки
Ася ЖУКОВА
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В Красноярске ищут родных потерявшего память мужчины. Фото: «Поиск пропавших детей – Красноярск».В Красноярске ищут родных потерявшего память мужчины. Фото: «Поиск пропавших детей – Красноярск».
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В Красноярске разыскивают родственников мужчины, потерявшего память. Об этом сообщили в группе «Поиск пропавших детей – Красноярск».

- В больницу поселка Березовка под Красноярском попал мужчина (ориентировочно 1950 года рождения), - рассказывают волонтеры. – Называет себя Гончаров Алексей Михайлович. Предположительно: родился в селе Российка Большемуртинского района. Работал на Вавилова, 90 в интернате. Потом профком «Сибтяжмаша», 60-я школа на улицы Пионерской правды. Возможно, жил в переулке Маяковского, 1. Со слов, есть сестра Околова Людмила Михайловна.

Но информация не находит подтверждения, подчеркивают в группе. Так что, если вы знаете этого человека, где он жил, его родных, срочно позвоните по телефону 8 950 996 60 66 – волонтеры (круглосуточно). Откликнитесь, не оставайтесь равнодушными! Установить личность дедушки необходимо для получения им паспорта.

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