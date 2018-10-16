В пресс-центре «Комсомольской правды» продолжается осенний ЖКХ-марафон
Текущие и капремонты, изменения тарифов, отопительный сезон… Сегодня, 16 октября, в пресс-центре и на радио «Комсомольская правда» (107,1 FM) продолжается осенний ЖКХ-марафон.
С 10 часов утра нашим гостем будет Татьяна Тихоновна Рюрик, директор ООО «Орбита». Она расскажет о том, какими на самом деле должны быть в наших домах мусоропроводы. И ответит на самые насущные вопросы от читателей «Комсомолки». Чтобы поговорить с Татьяной Тихоновной, звоним в пресс-центр с 10.00 до 10.30. Телефон 206-96-16.
А в 10.30 эстафету примет директор управляющей организации ООО «Покровский дом» Валерий Юрьевич Фоминцев. Есть вопросы к компании? Набираем пресс-центр. Номер тот же.
ВАЖНО
Напоминаем программу ЖКХ-марафона. Он продлится до 16.00. Итак:
1. Есть вопросы к компании «Юстас»? Звоните!
Вам ответит генеральный директор Веженкова Ольга Юрьевна.
11.00 – 12.00 – пресс-центр, тел. 206-96-16
4. Сколько способов оплаты услуг ЖКХ предоставляет Сбербанк? Какой из них удобней и экономичней? Как разрешить спорную ситуацию и что делать, если не вы нашли своего поставщика услуг? Вам расскажет начальник отдела платежных сервисов Сбербанка Дмитрий Лукашов
15.00 - 16.00 - пресс-центр, тел. 206-96-16
Смотрите онлайн-трансляцию на сайте kp.ru.