2018-10-16T05:21:46+03:00
Происшествия

«Минус еще один»: на Шахтеров в Красноярске разбили Делимобиль

Между тем сервис работает только месяц
Ася ЖУКОВА
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На Шахтеров в Красноярске разбили Делимобиль. Фото: ЧП - Красноярск.На Шахтеров в Красноярске разбили Делимобиль. Фото: ЧП - Красноярск.
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В Красноярске попал в аварию очередной Делимобиль. Об этом сообщили в паблике ЧП – Красноярск. По словам очевидцев, авто не вписалось в поворот на кольце и вылетело на газон. Все произошло на улице Шахтеров.

Еще об одном инциденте с участием Делимобиля рассказали в группе «Автохамы Красноярска». Как выяснилось, он случился на Курчатова. Машина сервиса поминутной аренды двигалась по улице. И тут прямо под колеса кинулась собака. Чтобы ее не задавить, водитель вырулил на встречную полосу. Благо, на тот момент там никого не было.

Еще один едва избежал аварии. Фото: Автохамы Красноярска.

Еще один едва избежал аварии. Фото: Автохамы Красноярска.

Напомним, сервис каршеринга действует в городе примерно месяц. Но его авто то и дело попадают в аварии.

- Красноярск против Делимобиля: кто кого? – комментируют в соцсетях горожане. – Теперь к борьбе подключились и братья наши меньшие. А если без шуток, ситуация с Делимобилями очень удручает, конечно. Если не свое, можно разбивать?

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