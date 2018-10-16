Аккредитация СМИ на Универсиаду объявлена в Красноярске

16 Окт. 04:17 2018-10-16T04:17:26+03:00

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В Красноярске началась аккредитация журналистов на зимнюю Универсиаду-2019. Как сообщили в Дирекции студенческих игр, заявки можно подавать до 15 января 2019 года. Они принимаются только от средств массовой информации, имеющих официальную регистрацию.

Итак, аккредитация будет состоять из двух этапов. Сначала отправляем заявку от издания, прикладываем к ней номер и копию свидетельства о регистрации. Форму заявки ищем на официальном сайте Дирекции Универсиады.

Если заявка будет одобрена, на адрес электронной почты, с которого она отправлена, придет доступ в личный кабинет. В нем надо будет заполнить анкету на каждого сотрудника данного СМИ, представляющего издание на Универсиаде. И готово!

Кстати, заявки на аккредитацию обещают рассмотреть до 2 февраля 2019 года.