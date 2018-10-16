2018-10-16T04:20:14+03:00
Общество

Осенний ЖКХ-марафон стартует на радио «Комсомольская правда»

Ждем ваших звонков!
Ася ЖУКОВА
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Осенний ЖКХ-марафон стартует на радио «Комсомольская правда».Осенний ЖКХ-марафон стартует на радио «Комсомольская правда».Фото: Мария ЛЕНЦ
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Самые острые вопросы и точные ответы… Сегодня, 16 октября, на радио «Комсомольская правда» (107,1 FM), а затем и в пресс-центре стартует наш традиционный ЖКХ-марафон.

Первые гости – из управляющей компании «Холмсервис». Есть к ней вопросы? Вам ответит генеральный директор Сидорова Ирина Ивановна.

Звоните с 8.30 до 9.00 – радио, 228-08-09.

С 9.00 до 10.00 – пресс-центр, 206-96-16.

Не пропустите, будет интересно!

ВАЖНО

Напоминаем программу ЖКХ-марафона. Он продлится до 16.00. Итак:

1. Какие на самом деле должны быть мусоропроводы в вашем доме? Расскажет Татьяна Тихоновна Рюрик, директора ООО «Орбита».

10.00 – 10.30 – пресс-центр, тел 206-96-16

2. Есть вопросы к управляющей организации ООО «Покровский дом»? Звоните.

Вам ответит директор Фоминцев Валерий Юрьевич

10.30 – 11.00 – пресс-центр, тел. 206-96-16

3. Есть вопросы к компании «Юстас»? Звоните!

Вам ответит генеральный директор Веженкова Ольга Юрьевна.

11.00 – 12.00 – пресс-центр, тел. 206-96-16

4. Сколько способов оплаты услуг ЖКХ предоставляет Сбербанк? Какой из них удобней и экономичней? Как разрешить спорную ситуацию и что делать, если не вы нашли своего поставщика услуг? Вам расскажет начальник отдела платежных сервисов Сбербанка Дмитрий Лукашов

15.00 - 16.00 - пресс-центр, тел. 206-96-16

Смотрите онлайн-трансляцию на сайте kp.ru.

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