2018-10-15T18:29:44+03:00
Общество

Известный британский хирург напросился провести операцию в Красноярской краевой больнице

Ему не отказали
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Известный британский хирург напросился провести операцию в Красноярской краевой больнице. Фото: пресс-служба краевой больницыИзвестный британский хирург напросился провести операцию в Красноярской краевой больнице. Фото: пресс-служба краевой больницы
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Известный британский хирург-ортопед Микаэль Кармонт поинтересовался, можно ли ему провести операцию в стенах Красноярской краевой больницы во время Универсиады. И получил от главного врача Егора Корчагина обнадеживающий ответ: если у него будет необходимая аккредитация, то добро пожаловать.

На прошлой неделе представители национальных федераций студенческого спорта из Великобритании и США. Микаэль Кармонт и его американский коллега Рональд Олсон выразили желание лично осмотреть отделения базового госпиталя Студенческих игр, которым является Красноярская краевая клиническая больница.

Егор Корчагин показал иностранным гостям помещения, специально подготовленные для приема участников Универсиады. Одним из важных условий для размещения спортсменов и гостей Универсиады является стопроцентная изолированность от обычных пациентов – таковы международные требования. Гости осмотрели экстренный приемный покой, реанимационный зал, отделение кардиореанимации, операционные залы для травматологических операций и для экстренных случаев. Завершилась экскурсия посещением вертолётной площадки.

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