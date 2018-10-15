Красноярские лесники определяют, кто будет заготавливать новогодние ели

15 Окт. 18:25 2018-10-15T19:19:14+03:00

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Работники лесных хозяйств края уже готовятся к новому году. Специалисты начали подбирать участки, на которых можно будет заготавливать лесных красавиц к главному празднику. Заниматься заготовками будут предприниматели или физические лица на условиях аукционов. Желающим нужно в ближайшее время обратиться в лесничества в районах края и уточнить информацию об участках и квотах. Заготовка начнется с 1 декабря, закончится 31.

Специалисты разъясняют, что под вырубку отводятся участки, где сохранение молодых елочек не предусматривается. Например, на квартальных лесосеках, на пожарных разрывах. Кстати, заготавливать ели для личного пользования гражданам по-прежнему нельзя. За браконьерскую вырубку новогодних елей грозит штраф. Его размер зависит от суммы причиненного ущерба. Если ущерб будет значительным, то можно загреметь и под уголовную ответственность.