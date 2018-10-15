В Хакасии 30-летняя женщина совратила 15-летнего сына своей подруги

15 Окт. 17:11 2018-10-15T17:11:12+03:00

Несмотря на то, что все было «по взаимному согласию», женщине светит срок

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В Хакасии 30-летней жительнице Орджоникидзевского района в скором времени предстоит встреча со служителями Фемиды. Ее обвиняют в развращении малолетнего. Уголовное дело уже направлено в суд. А во всем виноват, по сути, алкоголь. Ведь свое преступление она совершила в состоянии опьянения.

В пресс-службе хакасского следственного комитета «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали, что в начале августа этого года обвиняемая пришла в гости к своей подруге. Вместе они распивали спиртное. Хозяйка дома уснула, а гостю потянуло на «амуры». Она хорошо знала, что сыну подруги всего 15 лет. Но это ее не остановило.

- Она совершила с подростком половое сношение по взаимному согласию, заведомо зная, что юноша не достиг шестнадцатилетнего возраста, тем самым нарушила нормальное физиологическое и психически нравственное формирование личности, - говорят следователи.