В Хакасии 30-летняя женщина совратила 15-летнего сына своей подруги
В Хакасии 30-летней жительнице Орджоникидзевского района в скором времени предстоит встреча со служителями Фемиды. Ее обвиняют в развращении малолетнего. Уголовное дело уже направлено в суд. А во всем виноват, по сути, алкоголь. Ведь свое преступление она совершила в состоянии опьянения.
В пресс-службе хакасского следственного комитета «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали, что в начале августа этого года обвиняемая пришла в гости к своей подруге. Вместе они распивали спиртное. Хозяйка дома уснула, а гостю потянуло на «амуры». Она хорошо знала, что сыну подруги всего 15 лет. Но это ее не остановило.
- Она совершила с подростком половое сношение по взаимному согласию, заведомо зная, что юноша не достиг шестнадцатилетнего возраста, тем самым нарушила нормальное физиологическое и психически нравственное формирование личности, - говорят следователи.
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