2018-10-15T16:58:08+03:00
Общество

Главой аппарата правительства Красноярского края назначили Татьяну Горячеву

До этого она имела опыт работы в администрации Красноярска и правительстве Хакасии
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Главой аппарата правительства Красноярского края назначили Татьяну ГорячевуГлавой аппарата правительства Красноярского края назначили Татьяну ГорячевуФото: Мария ЛЕНЦ
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Главой аппарата правительства Красноярского края сталап Татьяна Горячева. Назначение было подписано в минувшую пятницу 12 октября председателем правительства Юрием Лапшин. Сам Лапшин был утвержден в должности днем ранее депутатами краевого Законодательного собрания. Контракт с Татьяной Горячевой заключен на срок два года.

Из биографии Татьяны Горячевой. Родилась в 1955 году в поселке Абан Красноярского края. В 1978 году окончила Красноярский государственный университет, по образованию юрист – правовед. Несколько лет трудилась в структурах КПСС (сначала в Октябрьском, затем в Железнодорожном райисполкоме).

С апреля 2000 по сентябрь 2008 года работала на руководящих должностях в администрации города Красноярска. С 2009 по 2015 трудилась в правительстве Республики Хакасия. С 2015 по 2016 год была директором "Исторического квартала" в Красноярске.

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