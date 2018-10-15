Главой аппарата правительства Красноярского края назначили Татьяну Горячеву
Главой аппарата правительства Красноярского края сталап Татьяна Горячева. Назначение было подписано в минувшую пятницу 12 октября председателем правительства Юрием Лапшин. Сам Лапшин был утвержден в должности днем ранее депутатами краевого Законодательного собрания. Контракт с Татьяной Горячевой заключен на срок два года.
Из биографии Татьяны Горячевой. Родилась в 1955 году в поселке Абан Красноярского края. В 1978 году окончила Красноярский государственный университет, по образованию юрист – правовед. Несколько лет трудилась в структурах КПСС (сначала в Октябрьском, затем в Железнодорожном райисполкоме).
С апреля 2000 по сентябрь 2008 года работала на руководящих должностях в администрации города Красноярска. С 2009 по 2015 трудилась в правительстве Республики Хакасия. С 2015 по 2016 год была директором "Исторического квартала" в Красноярске.