Бюджет Красноярска откорректирован в сторону увеличения
Бюджет Красноярска изменился в сторону увеличения. Депутаты Горсовета уже одобрили проект его корректировки. Доходная часть городской казны будет увеличена как за счет налоговых и неналоговых поступлений, так и за счет субсидий из края и федерации. Величина разницы не уточняется, но известно, что дополнительные средства пойдут на:
- оплату труда бюджетникам;
- подготовку краевого центра к Универсиаде 2019 года;
- содержание города;
- проектирование строительства детских садов (для того, чтобы иметь возможность затем получить финансирование из федерального бюджета на их строительство);
- модернизацию городских библиотек.
С учетом предлагаемых изменений параметры бюджета города в 2018 году составят:
- доходы 34,8 миллиарда рублей;
- расходы 35,3 миллиарда рублей;
- дефицит 435 миллиарда рублей.