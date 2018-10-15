2018-10-15T15:25:58+03:00
Экономика

Бюджет Красноярска откорректирован в сторону увеличения

Куда пойдут дополнительные доходы
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Бюджет Красноярска откорректирован в сторону увеличенияБюджет Красноярска откорректирован в сторону увеличенияФото: Мария ЛЕНЦ
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Бюджет Красноярска изменился в сторону увеличения. Депутаты Горсовета уже одобрили проект его корректировки. Доходная часть городской казны будет увеличена как за счет налоговых и неналоговых поступлений, так и за счет субсидий из края и федерации. Величина разницы не уточняется, но известно, что дополнительные средства пойдут на:

- оплату труда бюджетникам;

- подготовку краевого центра к Универсиаде 2019 года;

- содержание города;

- проектирование строительства детских садов (для того, чтобы иметь возможность затем получить финансирование из федерального бюджета на их строительство);

- модернизацию городских библиотек.

С учетом предлагаемых изменений параметры бюджета города в 2018 году составят:

- доходы 34,8 миллиарда рублей;

- расходы 35,3 миллиарда рублей;

- дефицит 435 миллиарда рублей.

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