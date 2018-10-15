Красноярцев приглашают на предпоказ мультфильма «Смолфут»
Закрытый предпремьерный показ мультфильма «Смолфут» пройдет в кинотеатре «Мори СИНЕМА» 17 октября в 19:30.
О чем мультфильм?
Молодой находчивый йети сталкивается с тем, кого, по его глубокому убеждению, не существует — человеком. Новости о «смолфуте» приносят ему славу и шанс завоевать девушку его мечты. А ещё — вызывают переполох среди простых йети, которые теперь гадают, кто же ещё обитает в большом мире за пределами их маленькой заснеженной деревушки.
Выход картины на мировые экраны намечен на 28 сентября 2018 года, на российские – 25 октября.
Билеты можно выиграть в нашем конкурсе в социальной сети Вконтакте.
КОНКРЕТНО:
Когда: Показ 17 октября 19:30. Сбор в 19:00, перед показом гостей ждет фотосессия с хаски и другие сюрпризы.
Где: «Мори СИНЕМА»