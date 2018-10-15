2018-10-16T07:35:35+03:00
Общество

Красноярцев приглашают на предпоказ мультфильма «Смолфут»

Анимационное приключение про йети покажут 17 октября.
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Кадр из мультфильма «Смолфут»Кадр из мультфильма «Смолфут»Фото: kinopoisk.ru
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Закрытый предпремьерный показ мультфильма «Смолфут» пройдет в кинотеатре «Мори СИНЕМА» 17 октября в 19:30.

О чем мультфильм?

Молодой находчивый йети сталкивается с тем, кого, по его глубокому убеждению, не существует — человеком. Новости о «смолфуте» приносят ему славу и шанс завоевать девушку его мечты. А ещё — вызывают переполох среди простых йети, которые теперь гадают, кто же ещё обитает в большом мире за пределами их маленькой заснеженной деревушки.

Выход картины на мировые экраны намечен на 28 сентября 2018 года, на российские – 25 октября.

Билеты можно выиграть в нашем конкурсе в социальной сети Вконтакте.

КОНКРЕТНО:

Когда: Показ 17 октября 19:30. Сбор в 19:00, перед показом гостей ждет фотосессия с хаски и другие сюрпризы.

Где: «Мори СИНЕМА»

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