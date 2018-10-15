15 Окт. 15:05 2018-10-15T15:06:27+03:00

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В Красноярске появятся семь двухметровых разноцветных шишек. Семь – потому что по количеству районов в городе. Это будут арт-объекты, которые установят для украшения общественного пространства, рассказали в пресс-службе администрации Красноярска. Места выбирались с учетом, где больше горожан отдыхает и откуда арт-объект будет восприниматься визуально наилучше всего.

Если говорить точнее, то высота шишки будет 2,3 метра, а изготовят их из бетона. Так что скульптуры будут на века.

- Цвет утверждали коллегиально на заседании архитектурно-планировочной комиссии управления архитектуры, - сообщила главный художник города Наталья Прибыльнова.

«Кедровые шишки» с подсветкой должны быть установлены до 15 декабря. Они появятся в сквере «У цирка», на территории около ДК «Кировский», перед ДК имени 1 Мая, в парке имени 400-летия Красноярска, на пересечении пр. Мира и ул. Парижской Коммуны, перед центральным входом в парк имени Гагарина, а также в сквере «Серебряный».