2018-10-16T05:40:27+03:00
Происшествия

В Красноярске на Дубровинского иномарка на огромной скорости влетела в столб

Есть пострадавшие [видео]
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске на Дубровинского иномарка на огромной скорости разбилась о столб. Фото: "ЧП-Красноярск"В Красноярске на Дубровинского иномарка на огромной скорости разбилась о столб. Фото: "ЧП-Красноярск"
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В Красноярске на Дубровинского иномарка на огромной скорости врезалась в столб, затем помяла две припаркованных обочины иномарки, перепахала газон и перевернулась. Крышу автомобиля просто вмяло в салон, от нее отлетели несколько крупных кусков.

Момент аварии попал на камеру уличного наблюдения, затем в социальные сети. Очевидцы сообщают, что пострадал один человек, видимо, тот самый водитель, который находился в мчавшемся BMW. Его увезли в реанимацию. На место выехали госавтоинспекторы. Более подробной информации на этот час пока нет.

В своих комментариях пользователи называют улицу Дубровинского «трассой смерти» - из-за отсутствия тут лежачих полицейских лихачи гоняют на бешенной скорости, подвергая опасности себя и других.

«Проезжала мимо, картина жуткая. «Спасатели-добровольцы» с большим рвением пытались подлезть к перевертышу, надеюсь без медиков доставать сами не стали... ДТП показательно для тех кто по Дубровинского идет на взлет и тех кто любит, выезжая с парковки офиса раскорячиться на разворот на все полосы или же просто начать выезд не убедившись в безопасности маневра, не думая о тех кто идет на взлет, думаю именно так они печально и встретились» - поделилась одна из пользователей «ЧП-Красноярск».

В Красноярске на Дубровинского иномарка на огромной скорости разбилась о столб .

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