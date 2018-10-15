2018-10-15T13:35:53+03:00
Происшествия

Еще один чиновник из Богучанского района попал под уголовную статью

Бывшего главу администрации подозревают во взяточничестве
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Еще один чиновник из Богучанского района попал под уголовную статьюЕще один чиновник из Богучанского района попал под уголовную статьюФото: Мария ЛЕНЦ
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Бывший глава администрации Богучанского района подозревается в получении взятки в крупном размере. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск сообщили в краевом следственном комитете. По предварительной версии летом 2016 года, когда подозреваемый возглавлял администрацию района, он совместно с руководителем «Службы заказчика» и главой района получил от предпринимателя 200 тысяч рублей. Это 10 процентов от цены муниципального контракта, заключенного на выполнение работ по ремонту сетей тепло-водоснабжения в поселке Чунояр. Взамен предприниматель выиграл торги. Выявили преступление сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции полиции района. В настоящее время дома и в служебном кабинете подозреваемого проходят обыски.

Богучанский район в последние несколько месяцев находится под пристальным вниманием правоохранителей. После того, как в мае этого года по подозрению в коррупции был арестован глава района Александр Бахтин, под уголовные дела попали еще несколько чиновников районного масштаба.

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