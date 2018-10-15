На окраине Дивногорска трое неизвестных с оружием ограбили автозаправку

15 Окт. 13:14 2018-10-15T13:14:08+03:00

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Полиция просит откликнуться тех, кто минувшей ночью мог стать очевидцем разбойного нападения на автозаправочную станцию возле Дивногорска. ЧП произошло около 3 часов ночи 24 сентября. Видеокамера, установленная внутри помещения, записала, как в коридор с улицы ворвались три человека. Все в комуфляжных костюмах, с закрытыми лицами, в перчатках. Возраст их неизвестен, но судя по осанке и движениям, это могут быть довольно молодые люди.

Известно, что они были вооружены, работник автостанции сообщил, что видел у них обрез ружья и пистолет. Грабители разбежались в разные стороны, собирать добычу. Заглянули во все двери, выгребли из кассы наличность и скрылись в неизвестном направлении.

Если кто-то стал случайным очевидцем нападения или по видео смог опознать кого-то из трех нападающих, позвоните в полицию по телефону 02. Анонимность гарантируется.