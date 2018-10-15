2018-10-15T13:14:08+03:00
Происшествия

На окраине Дивногорска трое неизвестных с оружием ограбили автозаправку

Полиция ищет свидетелей [видео]
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
На окраине Дивногорска трое неизвестных с оружием ограбили автозаправку. Стоп-кадр видеоНа окраине Дивногорска трое неизвестных с оружием ограбили автозаправку. Стоп-кадр видео
Изменить размер текста:

Полиция просит откликнуться тех, кто минувшей ночью мог стать очевидцем разбойного нападения на автозаправочную станцию возле Дивногорска. ЧП произошло около 3 часов ночи 24 сентября. Видеокамера, установленная внутри помещения, записала, как в коридор с улицы ворвались три человека. Все в комуфляжных костюмах, с закрытыми лицами, в перчатках. Возраст их неизвестен, но судя по осанке и движениям, это могут быть довольно молодые люди.

Известно, что они были вооружены, работник автостанции сообщил, что видел у них обрез ружья и пистолет. Грабители разбежались в разные стороны, собирать добычу. Заглянули во все двери, выгребли из кассы наличность и скрылись в неизвестном направлении.

Если кто-то стал случайным очевидцем нападения или по видео смог опознать кого-то из трех нападающих, позвоните в полицию по телефону 02. Анонимность гарантируется.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Красноярском крае задержали серийных домушников, награбивших на 10 миллионов рублей
Почти половина красноярцев призналась: готовы уволиться хоть сейчас
Опубликован первый список имен для переименования аэропортов Красноярска и Норильска
Красноярск вошел в пятерку самых пьющих городов страны
В Красноярск возвращается «Пятерочка»
В Минусинской больнице с пациента взяли 27 тысяч рублей за бесплатную операцию
В Красноярске тестируют терминал для оплаты проезда в автобусе банковской картой
Антимонопольщики проверят жалобы красноярцев на рост цен на хлеб
Минобороны безвозмездно передаст земельные участки для решения проблем обманутых дольщиков в Красноярске
Радио разыгрывает зимние шины!
Красноярцы не хотят жить выше 10 этажей
В Красноярске за незаконный вывоз строительного мусора изъяли два автомобиля
Красноярские художники нарисовали уличную картину площадью около 100 квадратных метров
В Красноярском крае в канализации нашли 4-месячный человеческий плод
В Красноярском крае автобус с 17 пассажирами слетел в кювет
В Красноярском крае продолжается сбор новых названий для аэропортов Красноярска и Норильска
В Красноярском крае водитель автобуса вернул пассажирке потерянные 65 тысяч рублей