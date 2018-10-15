2018-10-15T12:54:11+03:00
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В заповедной территории красноярских «Столбов» пересчитали ревущих маралов

Из-за теплой погоды животные вяло подзывали самок
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В заповедной территории красноярских «Столбов» пересчитали ревущих маралов. Фото: пресс-служба "Столбов"В заповедной территории красноярских «Столбов» пересчитали ревущих маралов. Фото: пресс-служба "Столбов"
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В заповедной территории красноярских «Столбов» специалисты с 10 сентября по 15 октября пересчитывали маралов. Учет ведется по реву. Известно, что осенью у маралов начинается гон, они ищут самок для спаривания, поэтому подзывают их своим мощным ревом.

Госинспекторы и научные сотрудники каждый день обходили территорию. Поскольку обнаружить маралов в тайге достаточно сложно – это очень осторожные животные – их регистрацию вели с возвышенностей: слышимость тут лучше, особенно по утрам и в вечернее время. Услышать животное в горах можно в пределах 4 километрах.

По словам ведущего научного сотрудника Владимира Кожечкина, в этом году из-за теплой погоды в поймах рек Маны и Базаихи было большое количество гнуса, олени уходили от него дальше в тайгу. Активность рева усиливается по мере похолодания и появления заморозков. По предварительной оценке только в Базайском и Манском лесничестве заповедника «Столбы» за время учета было зарегистрировано более 30 ревущих быков.

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