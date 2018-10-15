2018-10-15T12:32:52+03:00
Происшествия

Жителю Красноярска, сварившему сердце подруги, дали 12 лет колонии

Однако приговор еще в силу не вступил и может быть пересмотрен
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Жителю Красноярска, сварившему сердце подруги, дали 12 лет колонииЖителю Красноярска, сварившему сердце подруги, дали 12 лет колонииФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске завершился суд по делу о громком убийстве, случившемся 20 марта этого года. Напомним, что трагедия разыгралась на съемной квартире на 1-м этаже старой трехэтажки на улице Энергетиков. 35 летний местный житель находился в состоянии наркотического опьянения, когда поссорился со своей 27-летней подругой. Схватился за нож и нанес ей множественные удары. Судмедэкспертиза насчитала 129 ран на теле жертвы. После того, как несчастная умерла, убийца вскрыл ей грудную клетку, вырезал сердце и часть легкого, сварил их в кастрюле.

В пресс-службе краевого следственного комитета «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали, что на допросах следователей мужчина настаивал: ничего не помнит, был под воздействием наркотиков. Но в конце концов вину свою признал и раскаялся. Приговором суда ему назначено наказание в виде 12 лет в колонии строгого режима. Однако приговор в силу не вступил, у сторон есть 10 дней, чтобы его обжаловать.

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