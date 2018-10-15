15 Окт. 12:13 2018-10-15T13:29:23+03:00

Пять лучших дирижеров и один оркестр

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Красноярский музыкальный театр приглашает прикоснуться к «Магии звука». 19 октября театр откроет серию концертных проектов, посвященных своему 60-летию. 50 музыкантов представят мировые хиты в собственных аранжировках и необычных театральных решениях. Музыканты поднимутся из оркестровой ямы и займут свое место на сцене. Совместно с артистами хора и балета они представят театрализованную программу, в которую вошли музыкальные хиты прошлого и современности.

Управлять оркестром будут сразу пять дирижеров. Но на этот раз они выступят и как аранжировщики, исполнители, ведущие и артисты. Это главный дирижёр Красноярского музыкального театра Валерий Шелепов, заслуженный деятель искусств РФ Леонид Гельруд, Николай Балышев, Тимур Кабдушев, Василий Убиенных. Их поддержат солисты театра Надежда Кармаева, Мария Селиверстова, Александр Белопашинцев, Дмитрий Злобин, Иван Сосин.

КОНКРЕТНО

Адрес Красноярского музыкального театра: проспект Мира, 129.

Время: 19 октября в 19:00 часов.

Билеты можно приобрести на сайте театра muztk.ru или в кассе (телефон (391) 221-52-42).