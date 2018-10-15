В Красноярском крае работодатели задолжали по зарплате 88 миллионов рублей

15 Окт. 09:59 2018-10-15T10:56:36+03:00

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В Красноярском крае сумма задолженности по заработной плате на 1 октября 2018 года составляет 88,02 миллиона рублей. За месяц она увеличилась на 1,60 миллиона (на 1,86%). Такие данные приводят специалисты Красноярскстата. Они проанализировали сведения, которые предоставили организации из числа среднего и крупного бизнеса во всех сферах экономики.

К числу должников относятся 16 предприятий. За последний месяц их количество не изменилось. Основная причина, по которой они не рассчитываются с работниками – отсутствие свободных средств. Иначе говоря – убытки. Общая численность работников, которым задолжали зарплату, за месяц увеличилась на 6,74 % (на 111 человек) и составила 1 759 человек.

Напомним, что невыплата заработной платы – дело, уголовно наказуемое. Так, несколько дней назад следственный комитет возбудил уголовное дело на строительную компанию «Реставрация» на основе заявлений 7 рабочий, однако уже через пару дней количество пострадавших увеличилось в несколько раз.