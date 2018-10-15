Перевозчиков Красноярска оштрафовали на 900 тысяч рублей

15 Окт. 09:39 2018-10-15T10:33:24+03:00

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С начала 2018 года перевозчиков Красноярска оштрафовали на 901 500 рублей. Такую информацию приводит департамент транспорта администрации города. За этот период состоялось более 500 рейдов с целью выявить нарушения в сфере пассажирских перевозок. Нарушений оказалось более 1000. Чаще всего водители позволяют себе проезжать мимо остановок – это примерно 20 % нарушений. На их долю пришлось штрафов на 608 500 рублей. «Лидерами» антирейтинга стали водители маршрутов № 77, 94, 81, 83 и 65.

На 126 000 рублей были наказаны перевозчики, чьи водители нарушают расписание движения автобусов. По словам руководителя департамента транспорта Дмитрия Петрова, одной из причин несоблюдения графика этим летом были дорожно-ремонтные работы. Однако ряд перевозчиков систематически нарушает условия муниципального контракта, вне зависимости от ремонтных работ. Это маршруты № 83, 74, 51.