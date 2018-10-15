2018-10-15T09:08:15+03:00
Общество

«Пацан из Сибири» Кирилл Скрипник презентует в Красноярске свой первый альбом

Звездный парень принимал участие в шоу «Голос» и «Камеди Баттл»
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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«Пацан из Сибири» Кирилл Скрипник презентует в Красноярске свой первый альбом. Фото: личная страница в Инстаграмме«Пацан из Сибири» Кирилл Скрипник презентует в Красноярске свой первый альбом. Фото: личная страница в Инстаграмме
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Кирилл Скрипник, участник шоу «Голос. Дети», презентует свой первый музыкальный альбом. 15-летний исполнитель решил провести это долгожданное мероприятие в родном городе. «Я счастлив, что презентация моего первого альбома «Пацан из Сибири» прошла именно в Красноярске. Тут все началось. И особенно круто петь про Енисей, когда за окном Енисей. Спасибо всем, кто пел сегодня вместе со мной, помогал в организации, кто верил в меня. И спасибо моим дорогим родителям» - написал Кирилл на своей странице в Инстаграме. И пообещал, что на музыкальных платформах альбом выйдет совсем скоро, точную дату юный певец сообщит чуть позже.

Напомним, что Кирилл участвовал в шоу «Голос» в 2016 году и дошел до полуфинала. А также принимал участие в «Камеди Баттл». Несколько лет назад семья Кирилла переехала в Москву, но Красноярск ему по-прежнему дорог.

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