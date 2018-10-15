2018-10-15T08:06:11+03:00
Общество

В красноярских магазинах продают картофель с нитратами

Уже изъято почти 600 килограммов опасных овощей
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
В красноярских магазинах продают картофель с нитратамиВ красноярских магазинах продают картофель с нитратамиФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В красноярских магазинах продают картофель с нитратами. Об этом "Комсомольской правде"-Красноярск сообщают специалисты краевого Роспотребнадзора. В третьем квартале текущего года они проверили 200 точек реализации овощей и фруктов, в 104 точках проводили лабораторные испытания. В том числе сделали 44 пробы на содержание нитратов. И оказалось, что пробы картофеля не соответствовали гигиеническим нормам. Так, допустимый уровень составляет 250 мк/кг, а в пробах он оказался 327±47 мг/кг. Поставщика такого картофеля (он зарегистрирован в Кодинске) оштрафовали на 30 тысяч рублей.

Помимо картофеля нашлись и другие овощи, не соответствующие требованиям безопасности, либо не имеющие разрешительных документов. Таким образом, из реализации изъяли 47 партий плодоовощной продукции объемом 590,41. Нарушителей оштрафовали на общую сумму 464 тысяч рублей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Красноярском крае задержали серийных домушников, награбивших на 10 миллионов рублей
Почти половина красноярцев призналась: готовы уволиться хоть сейчас
Опубликован первый список имен для переименования аэропортов Красноярска и Норильска
Красноярск вошел в пятерку самых пьющих городов страны
В Красноярск возвращается «Пятерочка»
В Минусинской больнице с пациента взяли 27 тысяч рублей за бесплатную операцию
В Красноярске тестируют терминал для оплаты проезда в автобусе банковской картой
Антимонопольщики проверят жалобы красноярцев на рост цен на хлеб
Минобороны безвозмездно передаст земельные участки для решения проблем обманутых дольщиков в Красноярске
Радио разыгрывает зимние шины!
Красноярцы не хотят жить выше 10 этажей
В Красноярске за незаконный вывоз строительного мусора изъяли два автомобиля
Красноярские художники нарисовали уличную картину площадью около 100 квадратных метров
В Красноярском крае в канализации нашли 4-месячный человеческий плод
В Красноярском крае автобус с 17 пассажирами слетел в кювет
В Красноярском крае продолжается сбор новых названий для аэропортов Красноярска и Норильска
В Красноярском крае водитель автобуса вернул пассажирке потерянные 65 тысяч рублей