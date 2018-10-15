15 Окт. 08:05 2018-10-15T08:06:11+03:00

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В красноярских магазинах продают картофель с нитратами. Об этом "Комсомольской правде"-Красноярск сообщают специалисты краевого Роспотребнадзора. В третьем квартале текущего года они проверили 200 точек реализации овощей и фруктов, в 104 точках проводили лабораторные испытания. В том числе сделали 44 пробы на содержание нитратов. И оказалось, что пробы картофеля не соответствовали гигиеническим нормам. Так, допустимый уровень составляет 250 мк/кг, а в пробах он оказался 327±47 мг/кг. Поставщика такого картофеля (он зарегистрирован в Кодинске) оштрафовали на 30 тысяч рублей.

Помимо картофеля нашлись и другие овощи, не соответствующие требованиям безопасности, либо не имеющие разрешительных документов. Таким образом, из реализации изъяли 47 партий плодоовощной продукции объемом 590,41. Нарушителей оштрафовали на общую сумму 464 тысяч рублей.