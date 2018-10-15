В Лесосибирске рабочие пекарни сдали в утиль 100 хлебных форм

15 Окт. 06:59 2018-10-15T06:59:18+03:00

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В Лесосибирске два товарища сдали в утиль 100 форм для выпечки хлеба. Видимо, срочно понадобились деньги на лечение от похмелья. Поэтому и воспользовались самым легким способом их добыть – кражей.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе полиции, один из товарищей работал на частной пекарне. Он и стал инициатором этого мутного дела. Перед выходными водитель пекарни передал ему ключи от помещения для служебных целей. На выходные предприятие не работало, никого из посторонних там не было, вот товарищи и наведались в цех. Прихватили формы, отвезли их в пункт приема металлолома и сдали.

Сумма ущерба составила 18 тысяч рублей. Но подозреваемым это может стоить до 5 лет лишения свободы. В скором времени жители Лесосибирска 1976 и 1982 годов рождения предстанут перед судом, там и решится их судьба.