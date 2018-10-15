Убери за своим питомцем: в Красноярске появился новый дог-бокс

15 Окт. 06:44 2018-10-15T15:22:58+03:00

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В Красноярске появился новый дог-бокс, третий по счету. Его установили активисты проекта «Собачий вопрос» в сквере Юдина в Центральном районе. Дог-бокс – это вертикальная стойка с урной, куда нужно будет положить «подарки», оставленные питомцами на прогулке. Там же есть полиэтиленовые пакеты. Все – бесплатно. От владельцев собак требуется только понимание и ответственность.

Активисты проекта «Собачий вопрос» выиграли грант на установку четырех таких дог-боксов, сообщают Новости ТВК. По мнению общественников, установка специальных урн поможет решить извечный конфликт между владельцами домашних животных и остальными горожанами, которых всегда возмущает, что после выгула животных невозможно без опаски пройтись в сквере.

Добавим, что первые два дог-бокса уже установлены в сквере Чернышевского и пользуются большой популярностью. Общественники предлагают: если к проекту присоединятся управляющие компании, то подобные урны появятся и во дворах жиоых домов.