2018-10-15T06:17:41+03:00
Общество

ВТБ улучшает условия по промо-вкладам на 0,6 п.п.

Максимальная ставка теперь составит 7,3% годовых
Поделиться:
ВТБ улучшает условия по промо-вкладам на 0,6 п.п.ВТБ улучшает условия по промо-вкладам на 0,6 п.п.
Изменить размер текста:

Промо-вклад «Максимум» с обновленной максимальной ставкой 7,10% годовых с учетом капитализации можно открыть до 31 декабря 2018 года включительно в любом розничном отделении ВТБ. Также есть возможность самостоятельно открыть промо-вклад «Максимум онлайн» в интернет-банке. В этом случае максимальная ставка теперь составит 7,3% годовых с учетом капитализации.

- Ключевым макроэкономическим фактором, который влияет на изменение ставок по вкладам, является динамика ключевой ставки ЦБ РФ. После того, как она была увеличена на 0, 25 п.п., изменились и ставки по вкладам. ВТБ не стал исключением. Мы полагаем, что сейчас промо-вклады более востребованы, а привлечение и сохранение средств вкладчиков очень важно для нашего банка. В связи с чем было решено увеличить ставку именно по ним в среднем на 0,6 п.п. Также мы наблюдаем тенденцию к увеличению интереса вкладчиков в дистанционных каналах, поэтому на особых условиях предложен промо-вклад «Максимум онлайн», ставки по которому теперь достигают 7,3% годовых, - комментирует Юлия Деменюк, старший вице-президент, заместитель руководителя департамента розничных продуктов ВТБ.

Минимальная сумма по вкладу составляет 30 тысяч рублей, пополнение и снятие средств не предусмотрено. Срок вклада составляет 380 дней. Начисленные проценты выплачиваются на мастер-счет или капитализируются (остаются на вкладе) по выбору вкладчика.

Более подробная информация о новых условиях промо-вкладов доступна на сайте ВТБ.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Красноярском крае задержали серийных домушников, награбивших на 10 миллионов рублей
Почти половина красноярцев призналась: готовы уволиться хоть сейчас
Опубликован первый список имен для переименования аэропортов Красноярска и Норильска
Красноярск вошел в пятерку самых пьющих городов страны
В Красноярск возвращается «Пятерочка»
В Минусинской больнице с пациента взяли 27 тысяч рублей за бесплатную операцию
В Красноярске тестируют терминал для оплаты проезда в автобусе банковской картой
Антимонопольщики проверят жалобы красноярцев на рост цен на хлеб
Минобороны безвозмездно передаст земельные участки для решения проблем обманутых дольщиков в Красноярске
Радио разыгрывает зимние шины!
Красноярцы не хотят жить выше 10 этажей
В Красноярске за незаконный вывоз строительного мусора изъяли два автомобиля
Красноярские художники нарисовали уличную картину площадью около 100 квадратных метров
В Красноярском крае в канализации нашли 4-месячный человеческий плод
В Красноярском крае автобус с 17 пассажирами слетел в кювет
В Красноярском крае продолжается сбор новых названий для аэропортов Красноярска и Норильска
В Красноярском крае водитель автобуса вернул пассажирке потерянные 65 тысяч рублей