В Красноярске в «Белых росах» вместо сквера начали возводить павильоны

15 Окт. 06:12 2018-10-15T11:28:48+03:00

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В микрорайоне «Белые росы» на улице Карамзина вместо сквера начали возводить торговые павильоны. Судя по фотографиям, их будет не меньше десятка. Такая информация появилась в воскресенье в паблике «НАШ Свердловский район».

Как следует из новости, осенью прошлого года жители окрестных домов дружно высказались за то, чтобы на этом участке разбили сквер для прогулок. Летом этого года инициативная группа принесла в администрацию района заявку, чтобы принять участие в городском проекте по озеленению.

Однако в комиссии эту заявку не приняли – участок оказался проблемным. На него давно положили глаз предприниматели, собирались выстроить тут целый торговый ряд. Летом мэрия как раз через суд пыталась расторгнуть ранее выданный им договор аренды. Комиссия посоветовала жителям микрорайона подождать, чем дело закончится. И вот результат: суд встал на сторону предпринимателей.

«Как так? Люди собрали подписи «против строительства павильонов, рынка». Нехватки в магазинах в этом районе НЕТ» - возмущаются теперь горожане.

В одном месте улицы зачищают от павильонов, в другом их строятФото: Мария ЛЕНЦ

Фото: Мария ЛЕНЦ